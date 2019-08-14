До співробітників Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від диспетчера місцевого підрозділу служби надзвичайних ситуацій про нещасний випадок на фермі у селі Личківці.

Як з’ясували правоохоронці, під час виконання робіт на приватному підприємстві, що займається вирощуванням поросят, внаслідок необережності у вигрібну яму впали троє працівників. З отруєнням випарами потерпілих доправлено до лікарні. Один чоловік у важкому стані.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 271 ККУ. Проводиться перевірка.