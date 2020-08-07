Дві дорожньо-траснпортні пригоди трапилися у Кременецькому районі 6 серпня. Травмувалося троє пасажирів.

Повідомлення про ДТП з потерпілими надійшло до поліцейських близько 10 години. У райцентрі Кременець не розминулися дві іномарки. Слідчі, котрі виїхали на місце пригоди, попередньо встановили, що водійка авомобіля «Опель», виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не надала перевагу у русі та зіткнулася з авто «Форд».

У результаті аварії медичну допомогу було надано пасажиру Форду. Він вивихнув плече.

Ще одна автпригода трапилася близько півночі на дорозі поблизу села Млинівці. Там не розминулися автомобілі «Пежо» та «Мазда-626».

За попередніми даними, водій французької іномарки, мешканець Рівненщини виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим транспортним засобом. У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів «Пежо», мешканці села Хотин Рівненьскої області. У чоловіка 1948 року народження медики діаностували перелом плеча і стегна а у іншої постраждалої 1953 року народження – струс головного мозку та численні забої.

В обох водіїв взято забори крові на вміст алкоголю.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно частини1 статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.