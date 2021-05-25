22 травня відразу дві бригада швидкої виїжджали на трасу біля села Малий Ходачків, на місце ДТП.

Унаслідок лобового зіткнення двох автівок – «Славути» та «Ланоса» – постраждали троє пацієнтів. 70-річна жінка унаслідок сильного удару отримала закритий перелом лівого плеча, закриту травму грудної клітки та живота. 26-річний пацієнт отримав закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки та забійну рану лобної ділянки голови. 81-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки.

Усіх постраждалих в аварії, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню. Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.