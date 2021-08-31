За минулу добу у дорожньо-транспортних пригодах травмовано троє осіб. Усі потерпілі з травмами госпіталізовані.

19-річний житель села Олексинці Чортківського району не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. У результаті зіткнення травми отримав 16-річний житель села Більче-Золоте, котрий перебував у салоні автомобіля. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.

Під колеса легківки потрапив житель селища Залізці Тернопільського району. На чоловіка автомобілем Skoda наїхав 60-річний житель села Гаї-за-Рудою. Травмованого госпіталізували. Автомобіль поміщено на арешт майданчик. У водія взято забір крові на стан алкогольного сп’яніння. Розпочато досудове розслідування.

Недотримання безпечної дистанції стало причиною аварії, що трапилася у селі Яблунів Чортківського району. Водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення з транспортним засобом марки Audi A6. Внаслідок ДТП 39-річний кермувальник Жигулів отримав травму і був шпиталізований. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР.