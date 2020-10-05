На Тернопільщині за добу зареєстровано три летальних випадки внаслідок COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 56-річний житель села Ігровиця Тернопільського району, 60-річний тернополянин та 63-річний житель Борщова.
Загалом за добу підтверджено 125 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (36 осіб)
Бережанський район (0 осіб)
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 15
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Королівка – 1
• с. Висічка – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (1 особа):
• м. Хоростків – 1
Заліщицький район (13 осіб):
• м. Заліщики – 8
• с. Устечко – 2
• с. Дорогичівка – 1
• с. Рожанівка – 1
• с. Дунів – 1
Збаразький район (5 осіб):
• м. Збараж – 2
• с. Кривчики – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Дзвиняча – 1
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (1 особа):
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (7 осіб):
• с. Великі Бережці – 2
• с. Сапанів – 3
• с. Града – 2
Лановецький район (2 особи):
• с. Борсуки – 1
• с. Білозірка – 1
Монастириський район (1 особа):
• с. Яргорів – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• с. Галущинці – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 3
• с. Гумниська – 2
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Настасів – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 2
• с. Ігровиця – 1
• с. Біла – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Петриків – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Біла – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Капустинці – 1
• с. Заболотівка – 1
Шумський район (0 осіб)