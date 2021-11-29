Двоє студенток і один учень з Тернопільщини вибороли стипендії Президента на 11 Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка. Це Олександра Мудрак, Юліана Нестерович, Максим Сендзюк.

Як розповіла співкоординаторка Ольга Кушнірук, конкурс вшановує творчу спадщину Тараса Шевченка, виявляє обдаровану молодь, розвиває її потенціал та виховує у молодого покоління повагу до мови і традицій свого народу, підвищує рівень мовної освіти в Україні. “Приємно, що серед призерів цього популярного конкурсі є троє жителів Тернопільщини. Загалом участь брала учнівська і студентська молодь з різних регіонів України. Хлопці та дівчата провили себе хорошими знавцями мови, літератури, проявили свою творчість та інші таланти”.

Додамо, Олександра Мудрак — студентка відокремленого структурного підрозділу “Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”. Юлія Нестерович — студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а Максим Сендзюк — учень 7 класу Заліщицької державної гімназії.