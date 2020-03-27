Зловмисники викрали з території свинокомплексу, що поблизу села Токи, 23 мішки сортового насіння кукурудзи на понад сто тисяч гривень.

За попередніми даними, до протиправного двох товаришів намовив 19-річний житель Токи. Розповів, що зерном з ним розрахувався власник свинокомплексу, потрібно лише допомогти перевезти. Цю версію проавоохоронці перевіряють.

Встановлено, що зловмисники вночі проникли на територію приватного підприємства, забрали мішки із зерном, повантажили в автівку, що належить 19-річному так званому організаторові крадіжки і повезли на продаж.

У скоєному всі троє зізналися. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу.