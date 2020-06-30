Шукати порятунку від спеки у воді – справа небезпечна. Лише за минулі вихідні поліцейські задокументували чотири нещасні випадки на водоймах.

Відпочинок на Дністрі став фатальним для 57-річного жителя села Горошова Борщівського району, повідомляють у поліції. Чоловік катався на моторному човні та плавзасобом зачепив трос паромної переправи. Під час зіткнення впав у воду та випливти не зміг. Очевидцем трагедії стала односельчанка загиблого, вона повідомила про нещастя старосту села, відтак інформація дійшла до поліцейських. Наразі тіло чоловіка шукають.

Зайшов у воду назавжди і 34-річний житель села Чернилівка Підволочиського району. Його тіло було знайдено у місцевому ставку. Труп направлено в морг для проведення розтину.

Мертвим з річки Джуринка, що в селі Полівці Чорківського району, рідні витягнули 14-річного хлопця. Підліток пішов відпочивати до водойми, хоча плавати не вмів. Батьки забили тривогу, коли дитина вчасно не повернулася додому. На жаль, хлопця знайшли утопленим.

Про зникнення чоловіка, 1956 року народження, повідомила жителька села Задарів Монастириського району. Чоловік близько обідньої пори вийшов з дому і не повернувся. Поліцейські знайшли зниклого у сільській річці утопленим. Обставини загибелі з‘ясовуються.

За усіма фактами загибелі на воді розпочато кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».