Троє дітей, контракт і кримінал: у соцмережах обговорюють вчинок призовника, котрий вистрибнув з п’ятого поверху військкомату

Після стрибка 22-річного юнака з 5-го поверху військкомату відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 426/1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Про це Терміново повідомили в спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Інцидент стався учора, 7 червня, на вул. Тролейбусній вночі.

– Поліція зареєструвала провадження після повідомлення з лікарні. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні визначено за Тернопільською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону. Розслідування здійснюватиме територіальне відділення Державного бюро розслідувань, що розташоване у Львові. За словами лікарів, юнак перебуває в реанімації, загрози його життю немає, – розповіла прессекретар спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Галущак.

Як повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус, 7 червня о 1.11 бригада швидкої виїжджала до обласного військкомату, де рятувала 22-річного пацієнта, який вистрибнув з 5-го поверху цього закладу. Із політравмою, вибитими зубами нижньої щелепи, закритим переломом правої гомілки потерпілого після оперативно наданої медичної допомоги шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

Інформація про інцидент викликала жваві обговорення у фейсбуці. Зокрема, в соцмережі навіть своє бачення ситуації розмістили матір та дружина потерпілого, однак згодом вони свої пости витерли. Відтак наразі мотиви вчинку юнака залишаються незрозумілими.

У фейсбуці Олена Кизима, яка представилась дружиною юнака, дає зрозуміти, що він планував піти служити за контрактом в артчастину. Однак потім його несподівано забрали у військкомат. В коментарях люди пояснюють, що її чоловік не міг піти служити на контракт, якщо до цього не був в армії, а відтак цікавляться, чи він не ухилянт.







Інформацію про те, що в молодої сім’ї уже троє дітей і подружжя чекає четверту, теж викликало чимало питань в учасників дискусії.

«Чоловіка на “срочку” при 3 дітях і вагітній дружині? Та її розповідь купи не тримається!», – звернув увагу в коментарях Павло Пасько.

Водночас Олена Кизима написала, що сама не розуміє вчинку свого чоловіка і не може зв’язатися з ним, оскільки він перебуває під снодійними препаратами.

Пізніше вона внесла ясність, чому ж при такій кількості дітей юнака забрали у військкомат.

Прессекретар спеціалізованої прокуратури зазначила, що слідчі з’ясовуватимуть мотиви юнака, зокрема перевірятимуть усю інформацію, яка зараз є в соцмережах.

– Однозначно, будуть вивчати, що могло спровокувати такий вчинок, – сказала Юлія Галущак.

Станом на 19 год 8 червня офіційних коментарів з приводу інциденту на офіційній сторінці обласного військкомату так і не було.