Троє абітурієнток на Тернопільщині отримали 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання. Це випускники з Тернопільської української гімназії ім. Івана Франка, Бережанської та Зборівської гімназій.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Результати ЗНО поки що відомі не з усіх предметів. Ймовірно випускників із найвищими балами більше.

«За результатами ЗНО-2021 року в області є перші найвищі результати: 200 балів з хімії отримала випускниця Тернопільської української гімназії, з англійської мови – випускниці Бережанської гімназії і Зборівської гімназії», – зазначила Ольга Хома.

Результати ЗНО з усіх предметів оприлюднять до 26 червня.

«Результати тестування оприлюднюються у 5 етапів. Вже є результати з хімії та англійської мови. Перед оприлюдненням результатів тестування засідає робоча експертна комісія, яка працює при Міністерстві освіти і науки України. Ця комісія визначає пороговий бал з того чи іншого предмету. Це відбувається напередодні дня оприлюднення. В Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють, що останнє тестування, а це ЗНО з географії буде оприлюднено до 26 червня. До початку вступної кампанії діти будуть знати свої результати», – зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Усім абітурієнтам, які отримають 200 балів на ЗНО, обіцяють премії від обласної та міської рад.