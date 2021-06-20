Тестуванням з географії завершилася основна сесія ЗНО. Результати повинні оприлюднити до 26 червня. А поки проходитиме додаткова сесія, у якій братимуть участь ті абітурієнти, які з поважних причин не змогли долучитися до основної.

Як зазначив відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк, результати тестування оприлюднюють у 5 етапів. Учора стали відомі оцінки з хімії та іноземних мов.

«Ми вже маємо результати з хімії. Вони були оприлюднені 4 червня. Також є результати з англійської мови. Перед оприлюдненням результатів тестування засідає робоча експертна комісія, яка працює при Міністерстві освіти і науки України. Ця комісія визначає пороговий бал з того чи іншого предмету. Це відбувається напередодні дня оприлюднення. В Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють, що останнє тестування, а це ЗНО з географії буде оприлюднено до 26 червня. До початку вступної кампанії діти будуть знати свої результати».

Додамо, на Тернопільщині цього року у ЗНО взяло участь 11 тис. абітурієнтів. Майже третина осіб, які зареєструвалися, не прийшли на тестування. Це пов’язують із необов’язковістю державної підсумкової атестації.