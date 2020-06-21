Тернопільщина опинилася в “підвалі” рейтингу.
Кабінет Міністрів України здійснив перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень Уряду та Прем’єр-міністра України щодо запобігання поширенню на території України COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій Анна Коваленко.
Вона зазначила, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень Уряду та Прем’єр-міністра було складено рейтинг облдержадміністрацій. Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою по семи показниках.
Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень Уряду та виконання доручень Прем’єр-міністра. Зокрема, здійснювався моніторинг виконання таких рішень Уряду:
– дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;
– ситуація з забезпеченням обсервації;
– ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;
– соціальний захист під час карантину.
Також здійснюється моніторинг виконання таких рішень Прем’єр-міністра:
– відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;
– організація та проведення дезінфекційних заходів в регіонах;
– забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус.
Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів.
В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:
Луганська – 31 бал
Хмельницька – 27 балів
Харківська – 25 балів
Дніпропетровська – 25 балів
Київська – 25 балів
Нижню п’ятірку в свою чергу склали:
Чернігівська – 15 балів
Волинська – 15 балів
Тернопільська – 15 балів
Запорізька – 14 балів
Львівська – 13 балів.
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