Світ

Протидія вбивству

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський звернувся до росіян через війну, яку розв’язав Володимир Путін з Україною. Він просить громадян РФ протестувати та не бояться арешту на 15 діб. “Путін не справляється, Путін зав’язає в Україні, і для того, щоб впоратися, він кидає туди все, що має – поліцію, ОМОН, СОБР, найманців. Кожна людина, яка зараз виходить на вулиці російських міст, кожна людина, яка виходить на протест, відволікає частину сил Путіна від убивства українських громадян. Ваші 15 діб варті того, щоб не дати убити одну мирну людину? Якщо варті, то йдіть на вулицю і посидіть потім. Я відсидів більше 10 років, обстоюючи те, що я вважав за правильне. Якщо ви вважаєте за правильне, щоб не вбивали громадян сусідньої держави, просто тому, що цьому “типчику” цього захотілося – протидійте йому. Сьогодні вихід на вулицю – це протидія вбивству людей в Україні”.

Запобігти Третій світовій

Президент США Джо Байден заявив, що війну з Росією його країна не буде вести на території України. “Для розуміння: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських сил. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу для порятунку українського народу. І я буду вітати українських біженців. Ми повинні вітати їх тут з розпростертими обіймами. І ми збираємося надавати більше підтримки Україні. Ми будемо й надалі стояти пліч-опліч з нашими союзниками в Європі та надсилати безпомилковий меседж: ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО з повною міццю об’єднаного й активізованого НАТО. Ми не будемо вести війну проти Росії в Україні. Пряме протистояння між НАТО і Росією – це Третя світова війна, чому ми повинні намагатися запобігти. Але ми вже знаємо, що війна Путіна проти України ніколи не буде для нього переможною”, – сказав Байден. Дещо зі сказаного тішить слух, а дещо – не дуже. Хоча нічого принципово нового US President не сказав…

Єдиний шанс

Екс-чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів, за яких умов впаде режим Путіна. “Росіянам доведеться страждати, бо це громадяни країни-агресора. Треба платити ціну за те, що 22 роки терплять цього виродка, і за цю тривалу підтримку доведеться платити. Буде розплата – і не лише зараз, а ще багато років. Нємцов 7 років тому поставив діагноз Путіну. Ви думаєте, що за 7 років його стан покращився? Зовсім ні – лише погіршилося. Він упевнений, що йому все сходить із рук. Війна з Україною – результат його повної безкарності. Він вважав, що увійде до Києва через 2-3 дні і всі побіжать до нього домовлятися, коли він поставить свою маріонетку у Києві. Слава богу, героїзм українських солдатів і простих мешканців не дав цьому здійснитися. Комбінація військової поразки Путіна в Україні та тотального розгрому російської економіки – це наш єдиний шанс, щоб цей режим впав”, – заявив опозиційний політик.

Україна

“Сюрприз” для окупантів

Міноборони повідомляє про суттєвий прогрес у поставках зброї з-за кордону, що буде “сюрпризом” для росіян. Як розповів очільник міністерства Олексій Резніков, через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій на ряду ділянок тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. “Не втрачаємо пильності! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч. Ми використовуємо кожну хвилину, щоб зміцнити нашу оборону. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць. Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай на ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес, – додав приємної інтриги глава оборонного міністерства країни.

Невдалі спроби

Лише за перший тиждень російсько-української війни на Президента України Володимира Зеленського було скоєно, як мінімум, три спроби замаху. Про це повідомляє британське видання The Times. Згідно з його інформацією, для вбивства Зеленського в Україну були відправлені дві групи: найманці ПВК Вагнера та спецпризначенці Кадирова. Замахи зірвалися, як повідомляється, через дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни. Найманці Вагнера в Києві під час своїх спроб зазнали втрат і, доводилося чути, були “приємно” вражені тим, наскільки точно українці передбачили їхні кроки. Джерело, близьке до групи, заявило, що команда безпеки Зеленського виявилася просто “жахливо” добре поінформованою про плани ворога. Крім цього, було знищене ударне кадировське угруповання, метою якого теж була ліквідація Зеленського.

Тернопілля

Звичне життя

“Настане день, коли ми зможемо повернутися до мирного життя… Ми станемо кращими – згуртованішими, поряднішими…”, – таким лірично-мрійливим вступом анонсував опитування відомий інформаційний сайт. Йому стало цікаво, яким мешканці краю бачать своє життя після перемоги. Судячи з відповідей респондентів, переважна більшість з них хотіла б повернутися до звичного життя. Підготовка до нього, звичного, тобто з усіма притаманними йому звичками, ведеться вже зараз. Зокрема, воєнний стан для багатьох власників нерухомості став джерелом прибутку. “Власники квартир, будинків в Тернополі, ви з глузду з’їхали??? 15 000 грн оренда 1 кімнати? 200 доларів за трущоби!”, – такі сповнені щирої вдячності відгуки стали непоодинокими в соцмережах. Також відшукалися ініціативні люди, які вирішили більш “раціонально” використати вантаж з ліками, що надійшов з Німеччини. Ще одне улюблене раніше заняття – проїхатися “під градусом” за кермом. Суворе застереження про те, що затримані в такому стані шоферюги позбудуться автівок на користь потреб оборони країни, вочевидь, налякало не всіх: декого вже затримали за “п’яну” їзду вдруге. Цікаво: 1) вони попалися на вже ніби конфіскованій машині, чи на іншій? 2) їх таки справді одразу відправлять на передову (як обіцяє чергове грізне “китайське” попередження), чи дадуть змогу проїхатися “під шафе” і втретє?