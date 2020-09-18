Учора на Тернопільщині виявили 385 випадків зараження COVID-19. Таку кількість хворих у регіоні діагностують третій день поспіль. Епідеміологи називають це збігом.

У Тернополі вчора виявили 113 інфікованих коронавірусом. Ще 272 випадки зараження діагностували у 16-ти районах області. Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, не реєстрували інфікованих минулої доби лише в одному районі – Підгаєцькому.

«Бачимо, що географія нових випадків постійно розширюється. Серед районів, минулої доби найбільше випадків зареєстровано у Чортківському, Тернопільському, Теребовлянському, Зборівському, Збаразькому, Бучацькому районах. На цих адміністративних територіях більше, ніж по двадцять нових випадків. Щодоби реєструємо значну кількість клінічних підозр. Це показує, що епідемічна ситуація є досить напруженою та зберігає чітку тенденцію до ускладнення».

За інформацією МОЗ, захворюваність на коронавірус у Тернопільській області зафіксована на рівні 348,4 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищує допустиму норму майже у дев’ять разів. Також у регіоні зростає рівень летальності. Минулої доби з підтвердженим діагнозом коронавірусу помер 74-річний чоловік. А загальна кількість летальних випадків зросла до 122.

Софія Романська

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