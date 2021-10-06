Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксували на Тернопільщині минулої доби. Таку кількість померлих від інфекції реєструють у краї уже третю добу поспіль.

Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”, померли:

  • чоловік 62 р., Чортківський район;
  • чоловік 72 р., Тернопільський район;
  • чоловік 71 р., Чортківський район;
  • чоловік 64 р., Тернопільський район;
  • жінка 67 р., Чортківський район;
  • жінка 78 р., Чортківський район;
  • жінка 71 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 80 р., Кременецький район;
  • жінка 57 р., Тернопільський район;
  • чоловік 54 р., Тернопільський район;
  • чоловік 69 р., Тернопільський район.

Загалом за добу зафіксовано 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 186 осіб.