Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксували на Тернопільщині минулої доби. Таку кількість померлих від інфекції реєструють у краї уже третю добу поспіль.
Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”, померли:
- чоловік 62 р., Чортківський район;
- чоловік 72 р., Тернопільський район;
- чоловік 71 р., Чортківський район;
- чоловік 64 р., Тернопільський район;
- жінка 67 р., Чортківський район;
- жінка 78 р., Чортківський район;
- жінка 71 р., м. Тернопіль;
- чоловік 80 р., Кременецький район;
- жінка 57 р., Тернопільський район;
- чоловік 54 р., Тернопільський район;
- чоловік 69 р., Тернопільський район.
Загалом за добу зафіксовано 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 186 осіб.
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