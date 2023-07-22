Тернопіль отримав спеціальний автомобіль від німецького міста Ерфтштадт. Транспорт передали міському територіальному центру для перевезення маломобільних груп населення та людей з інвалідністю.

Автомобіль за кошти міської ради доукомплектують ще стільцями та ременями для комфортного перевезення. За словами начальника управління соціальної політики Віталія Хоркавого, у ньому можна буде перевозити, як людей з числа маломобільних груп, так і людей на інвалідних колясках.

– У нас вже працює «Соціальне таксі» на базі «Карітасу» та для перевезення діток, а це вже третій такий автомобіль, – розповів міський голова Сергій Надал. – його завдання – допомогти довезти до медичних закладів чи управління соціальної політики, чи до інших закладів, людей, які не мають можливості самі доїхати або хворі. Він розпочне працювати вже з 24 липня.

Тернополяни, які потребують такої допомоги можуть звернутися у диспетчерську службу, яка працює на базі терцентру. Контактні телефони для надання послуг: (067) 461-10-75 або (0352) 23-56-68.