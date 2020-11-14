Третя міська лікарня у Тернополі стала госпіталем для хворих на коронавірус. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Яромленко. Також додаткові ліжкомісця для інфікованих пацієнтів розгорнули і в інших лікувальних закладах.

Щодня у регіоні збільшується кількість госпіталізацій, – каже Ольга Ярмоленко. Це зумовлює необхідність у додаткових місцях для лікування, а також облаштування їх подачею кисню.

“У Тернопільській області додатково за тиждень ми розгорнули 138 ліжок. Також було розгорнуто госпіталь на базі третьої міської лікарні. Кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає вдень на три-дві людини. Розгортання цих ліжок зумовлене і прогнозами епідеміологів, які говорять нам і про подальше збільшення кількості хворих, а також і потребою сьогоднішньої ситуації. Розгортання додаткових ліжок вимагає і облаштування киснем. І це є дуже великою проблемою. Вона полягає у тому, що необхідно знайти ті фірми, які можуть це зробити, а також треба створити умови, в яких можуть прокладати цей кисень”.

Додамо, нині з COVID-19 на Тернопільщині бореться понад чотири тисячі людей. 747 осіб – у тяжкому та середньому станах. Кисневу підтримку використовують понад двісті осіб.