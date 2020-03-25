Станом на ранок 25 березня в Тернопільській області зареєстровано шість лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Про це під час термінового засідання оперативного штабу для боротьби з коронавірусом повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

– Станом на ранок 25 березня в інфекційному відділенні дитячої лікарні перебуває троє дітей з підозрою на COVID-19, – повідомив він. – У них відібрані біоматеріали, 25 березня зроблять відповідні обстеження і матимемо результат. По лікарні швидкої допомоги маємо перший летальний випадок – помер хворий з Монастириського району, якому було 68 років. У нього був стан середнього ступеня важкості, який раптово погіршився. Анестезіологи вжили всіх реанімаційних заходів, але, на жаль, пацієнта не вдалося врятувати. Також є два пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19, які продовжують лікування, загальний їх стан – середньої важкості. Є один пацієнт є підозрою, у якого також відібраний біоматеріал і сьогодні будемо мати результат. Маємо один амбулаторно підтверджений випадок у жителя Тернополя, 1965 року народження, у нього легкий перебіг захворювання. У чоловіка при повторному аналізі підтвердився діагноз COVID-19. Всього є шість підтверджених випадків: п’ять з районів і один з Тернополя. В тому числі один летальний, і 41-річна жінка перебуває у Монастириській районній лікарні на штучній вентиляції легень.

На засіданні також повідомили, що третя міська лікарня з 25 березня почала функціонувати як ізолятор. Четверо людей уже направлені до закладу, вони перебуватимуть там під наглядом лікарів.

Ольга Трач