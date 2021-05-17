Тернопільська лікарня №3 — госпіталь для хворих на COVID-19. Через зниження рівня захворюваності цей статус планують зняти і дати можливість лікувальному закладу приймати інших хворих.

“Хочемо звернутися до управління охорони здоров’я, щоб зняти статус госпіталю з міської комунальної лікарні №3, щоб вони могли надавати інші медичні послуги по медичних пакетах, по яких вони зареєструвалися в НСЗУ для належного фінансування закладів охорони здоров’я. На сьогодні у нас розгорнуто 461 ліжко, і, враховуючи завантаженість ліжок 17-19%, можна скорочувати ліжковий фонд. Оскільки на території громади простежується до зменшення кількості лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції”, – повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Василь Даньчак.

Наразі у лікарнях Тернополя перебуває близько 80 хворих на COVID-19. У лікарні швидкої допомоги — 31 хворий, у лікарні №2 – 29 інфікованих; у лікарні №3 – 17 хворих на коронавірус; у дитячій лікарні – 3 хворих і ще 9 пацієнтів з підозрою.