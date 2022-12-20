19 грудня перестало битися серце тренера з великої літери.

Про важку втрату повідомили на сторінці Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи імені Андрія Пушкаря.

“Хацкальова Надія Миколаївна була спортивним наставником майже для кожного кременччанина, який мав стосунок до спорту. Була завжди позитивна, енергійна, весела, яку любили діти, батьки і всі, хто знав Надію Миколаївну. Директор і колектив Кременецької ДЮСШ імені Андрія Пушкара сумує разом з близькими і друзями з приводу цієї важкої втрати. Вічна пам’ять, царство небесне”, – зазначають колеги.