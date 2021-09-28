Вчителька математики Чугалівської гімназії, що неподалік Кременця, Надія Медецька повідомила, що виходить з голодування.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі “Фейсбук”.

Освітянка прожила 17 днів без їжі. Таким способом Надія протестувала проти реорганізації гімназії, в якій працює. За цей час вчительці двічі допомагали медики, пише Файне місто.

Надія Медецька заявила, що продовжувати не бачить сенсу, через те, що особливих змін за час голодування не відбулося.

“Не бачу сенсу себе вбивати на втіху каміннолицим, коли треба набратися сил для подальшої боротьби. А вона буде.

На жаль, без медичної допомоги не вдасться. Витримала всього 17 днів, добившись маршруту і доган пану Маринюку та пані Наталії Щербатюк.

Це дуже мало за їх діяльність по оптимізації і не тільки Чугалівської гімназії. Але це все, що змогла. На жаль”, – зазначила Надія Медецька.

Вчителька також “подякувала” всім тим людям, які не підтримали її. Попри все Надія сподівається, що її вчинок не буде марним і в майбутньому люди не мовчатимуть, коли будуть порушувати їх права.

“Дякую тим, хто насміхався, обгаджував та виявляв байдужість. Завдяки вам я ще більше загартувалася, отримала досвід, знання про те, наскільки мало в нашому суспільстві цінується життя людини та наскільки низько можна впасти, щоб вдатися до обгаджувань, аніж визнати помилки.

І все ж, краще бути міською “божевільною”, ніж слизьким плазуном чи переляканим підлабузником або пристосуванцем. Тому все добре.

Надіюся, що люди візьмуть урок з того, як маленька група людей без влади, знайомств, покровителів героїчно відстоювала свої права і дечого досягла. А коли б це була велика група… Дуже хочеться, щоб прокинулася громадянська свідомість, а не життя за принципом — моя хата скраю. Люди не мають мовчати через порушені чиїсь права”, – додала освітянка.

Користувачі соцмережі підтримують жінку та діляться своїми думками у коментарях.

“Ви дуже мудра жінка! І цей вчинок уже ввійшов в історію і пробудив свідомість у людей , а для себе я теж зробила свої висновки! Дякую Вам!” – Ольга Верига.

“Надія Медецька, був вражений Вашим рішенням про протест, але ще більше тішуся рішенням припинити голодування. Знаю, що з виходом із голодування Ваша позиція незмінна. Скажу як військовий: і один в полі воїн, значить наступ можна вести в будь-якому напрямку. Удачі Вам і швидкого відновлення”, – Андрій Біндас.

“Надю, ти сильний і мудрий воїн Поважаю і захоплюсь тобою. Дай Боже тобі здоров’я”, – Ґлафіра Ралець.