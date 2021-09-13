Повідомлення про нещасний випадок надійшло 10 вересня до правоохоронців від одного з працівників Бучацького лісового господарства. Він розповів, що в лісі, неподалік села Цвітова Трибухівської ОТГ, тяжко травмувався місцевий мешканець.

Працівники поліції виїхали на місце події та попередньо з’ясували, що мешканець села Цвітова перебував в лісі під час санітарної вирубки. Одне з дерев розкололося та впало на потерпілого. Його доправили до районної лікарні. На жаль, травми від удару виявилися несумісні з життям – чоловік 1992 року народження помер у медзакладі.

Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України.

Слідчі встановлюють детальні обставини інциденту.