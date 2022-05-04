З травмами грудної клітки, множинними переломами та в шоковому стані до лікарні госпіталізували жителя Золотопотоцької територіальної громади.

Травми 52-річний чоловік отримав в результаті падіння на бетон майже з двометрової висоти.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий, у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до знайомого, аби помагати на будові. Його до висотних робіт не пустили, але поки господаря не було поруч, “помічник” заліз на риштування, не втримався та впав.

Сусід про це повідомив родичам потерпілого і вони приїхали та забрали його додому. За деякий час чоловікові стало погано і його завели до лікарні.