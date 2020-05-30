Останні травневі вихідні на Тернопільщині будуть прохолодними. Не обійдеться і без дощів, а місцями пройдуть грози. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники знизяться до 9 — 14 градусів тепла.

30-31 травня в більшості областей України переважатиме волога погода із періодичними дощами різної інтенсивності, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Зумовлюватиме несприятливі погодні умови циклон Isolde.

“Він сяде нам на голову і сидітиме, як пізній гість, який ніяк не розуміє натяків позіхаючих господарів. Тому знову в Україні дощі, місцями з грозами та сильним вітром у західних областях. Температура повітря найнижчою очікується у західних областях: +9 +14 градусів. Загалом у денні години в Україні вихідними стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15 градусів. Враховуючи густу насиченість вологою повітря та вже тепліші ночі, формуються тумани. Потепління, але не сухий антициклон, прийде в Україну на наступному тижні”.

Отже, наступного тижня синоптики обіцяють потепління. Температурні показники підвищуватимуться понад 20 градусів. Втім, дощитиме і далі в нашому регіоні.

Софія Романська