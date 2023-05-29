Спекотною погодою завершиться травень на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 28 градусів тепла. Обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду на Тернопільщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

«Очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 22 – 27° тепла».

Теплу сонячну погоду передбачають протягом тижня на Тернопільщині. Температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення. Початок нового синоптичного тижня в Україні буде теплим.

«30-го травня денна температура повітря становитиме +22 +26 градусів. Напрямок вітру – північно-східний, невеликий або помірний. Вівторок обіцяє хорошу погоду, без опадів та +25 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наприкінці тижня у краї пройдуть дощі. Вони також і сприятимуть незначному похолоданню.