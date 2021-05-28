Цими днями на Тернопільщині погоду зумовлюватиме циклон. Відтак у краї пройдуть дощі, а також відчутно похолоднішає. Мінливою буде погода і на початку наступного тижня.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вихідними можливі грози, пориви вітру та громовиця. Втім, опади будуть короткочасними. Щодо температурних показників у суботу, то вони вдень коливатимуться від 14 до 17 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 10 тепла. Відчутне похолодання прийде в неділю, температура повітря вдень залишатиметься на рівні 10-14 градусів вище нуля.

“28-го травня в Україні дощі і грози. Не дуже тепло буде хіба що в західних областях. Впродовж вихідних – поступове похолодання повсюди. Тож знадобляться парасолі і більш теплий одяг”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, початок червня на Тернопільщині буде мінливим. Погода дивуватиме швидкими перепадами від тепла до дощу. Спеки синоптики поки не обіцяють.