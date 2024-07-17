Сім пожеж виникли минулої доби на Тернопільщині. Від вогню врятували шість будівель.

Про це повідомляють у ДСНС.

Так, у селі Чернихівці Збаразької територіальної громади горів приватний будинок. Від вогню врятовано дану житлову та розташовану поряд господарську будівлі.

Житловий будинок горів також у Бережанах. А в селі Городниця Гусятинської територіальної громади зайнялася господарська будівля. Під час гасіння її врятували, як і розташований поряд житловий будинок.

У Тернополі виникла пожежа трансформаторної підстанції.

Окрім того, у двох селах краю горіли післяжнивні залишки, а в Бережанах – сміття.