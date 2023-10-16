Минулих вихідних вогнеборці Тернопільщини 5 разів залучались до гасіння пожеж: трансформаторної підстанції, двічі господарської будівлі та двічі – сухої трави.

14 жовтня о 06:56 у с. Зарубинці Скалатської ТГ Тернопільського району виникла пожежа трансформаторної підстанції КТП-250 КВА, що належить місцевому РЕМ. Внаслідок пожежі пошкоджено трансформаторну підстанцію на площі 15 м кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 15:53 у м. Скалат Скалатської ТГ Тернопільського району на вул. Грушевського, 47 виникла пожежа сухої трави на відкритій території площею 30 м кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини;

О 16:10 у м. Кременець Кременецького району на вул. Березина, 95 виникла пожежа господарської будівлі, внаслідок якої знищено речі домашнього вжитку, дерев’яну підлогу, пошкоджено облицюванні стін на загальній площі 6 м кв. Пожежу ліквідовано відділенням чергового караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано дану господарську будівлю, розташований поряд житловий будинок;

О 21:05 м. Тернопіль на вул. Микулинецька, 124 виникла пожежа сухої трави на присадибній ділянці 2 м кв. Пожежу ліквідовано відділенням чергової зміни частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління;

О 21:44 у с. Чагарі Збаразькі Збаразької ТГ Тернопільського району на вул. Довга, 25 виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, вікна, двері, покриття будівлі та 1 т соломи на площі 50 м кв., пошкоджено перекриття будівлі частково на площі 30 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано дану господарську будівлю та розташований поряд житловий будинок.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Фото ілюстративне.