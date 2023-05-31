Про смерть в результаті дорожньо-транспортної пригоди в одному із сіл Бережанської територіальної громади слідчим повідомив лікар бригади швидкої допомоги.

30 травня близько 11:30 медики виїжджали на виклик про аварію, але констатували смерть.

За попередніми даними, 65-річний чоловік, виїжджаючи із власного господарства на тракторі Т-25, не впорався з керуванням і як результат – техніка перекинулася і смертельно травмувала водія.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.