Трактор “ДМТЗ” та Volkswagen Touran не розминулися на Тернопільщині. Аварія трапилася 11 листопада на автодорозі Галич-Підгайці-Сатанів близько 21:20.

За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського транспорту не переконався у тому, що на проїжджій частині нема автівок, виїхав з другорядної дороги на головну. Як результат – врізався у іномарку. Тілесні ушкодження отримав кермувальник трактора.

У суботу,12 листопада, о 13:15 у кювет злетів мікроавтобус Mercedes-Benz. Дорожньо-транспортну пригоду слідчі зареєстрували в Чорткові. Автівка злетіла у кювет та врізалася в металеву конструкцію. На місце події виїжджали лікарі та надавали потерпілому допомогу.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.