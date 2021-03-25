Про пожежу в житловому будинку Бережан на лінію “102” близько 2:40 23 березня повідомив диспетчер служби надзвичайних ситуацій.
На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Після того,як пожежу вдалося загасити, у будинку виявили тіло чоловіка, 1960 року народження.
Сусіди кажуть, що за життя він зловживав алкоголем. При огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив.
Причина загорання встановлюється. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.
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