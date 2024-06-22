У водоймах Тернопільщини від початку року загинуло 17 людей. За словами рятувальників, це антирекорд. Останній трагічний випадок трапився 18 червня – у Тернопільському ставі потонув 18-річний хлопець.

Нехтування правилами безпеки та купання у заборонених місцях – основні причини трагедій на воді. Як повідомив речник пожежно-рятувальної служби в області Сергій Данілін, на Тернопільщині визначено лише 6 місць для відпочинку на воді.

«Від початку 2024 року на водних об’єктах Тернопільської області загинуло 17 осіб, з них 4 дитини. Це на 70% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основними причинами загибелі людей є: недотримання правил поведінки у воді, купання у нетверезому стані, необережність при вилові риби, купання в недозволених місцях тощо. На Тернопільщині є близько 1400 річок та 1180 ставків. Проте в області визначено лише 6 офіційно дозволених місць масового відпочинку на воді, а саме: «Дальній» пляж Тернопільського міського ставу; пляж у Ланівцях; пляж «Циганка» у Тернополі; місце масового відпочинку людей на береговій зоні у Шумську; зона відпочинку «Сонячний берег» в селищі Залізці; місце масового відпочинку людей на воді у Хоросткові».

Рятувальники наголошують: заборонено заходити у воду в незнайомому місці, зокрема, необхідно уникати місць зі швидкою течією. Дозволено купатися лише там, де працюють рятувальні служби.