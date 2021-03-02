Учора в селі Джурин Чортківського району пожежа в житловій будівлі закінчилася трагічно. Рятувальники виявили тіло власника будинку. Причини займання встановлять в результаті розслідування.

Цього року на Тернопільщині почастішали пожежі в житловому секторі. Три із них мали непоправні наслідки.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, більшість таких пожеж стається через нехтування правилами безпеки при використанні обігрівальних приладів, курінні в ліжку. Минулої доби бійці ДСНС врятували від вогню три будівлі.

“У селі Джурин Чортківського району виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку на площі 5 м. кв.. 3 дверей та вікно; пошкоджено облицювання стін та стелі будинку на площі 10 м. кв.. У селі Савчинці Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та перекриття будівлі на площі 25 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі будівлі. А в Тернополі на вулиці Мазепи виникла пожежа сміття в сміттєвому контейнері. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються”.

На Тернопільщині рятувальники виїжджають гасити пожежі в житловому секторі щодоби. Протягом року вони ліквідували майже дві тисячі займань. Серед втрат — не лише матеріальні цінності, а й людські життя. Відтак жителів краю просять не нехтувати правилами безпеки.