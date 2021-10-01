Аж дев’ять людей померли від COVID-19 минулої доби на Тернопільщині.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Померли:

  • жінка 71 р., Чортківський район;
  • чоловік 86 р., Тернопільський район;
  • жінка 68 р., Тернопільський район;
  • жінка 77 р., Тернопільський район;
  • чоловік 66 р., м. Тернопіль;
  • жінка74 р., Тернопільський район;
  • чоловік 79 р., Тернопільський район;
  • жінка 75 р., Тернопільський район;
  • чоловік 61 р., м. Тернопіль.

Загалом за добу зареєстровано 379 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Одужало 195 осіб.