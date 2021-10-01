Аж дев’ять людей померли від COVID-19 минулої доби на Тернопільщині.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
Померли:
- жінка 71 р., Чортківський район;
- чоловік 86 р., Тернопільський район;
- жінка 68 р., Тернопільський район;
- жінка 77 р., Тернопільський район;
- чоловік 66 р., м. Тернопіль;
- жінка74 р., Тернопільський район;
- чоловік 79 р., Тернопільський район;
- жінка 75 р., Тернопільський район;
- чоловік 61 р., м. Тернопіль.
Загалом за добу зареєстровано 379 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Одужало 195 осіб.
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