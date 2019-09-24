Човен з рибалками перекинувся на Тернопільщині. Нещасний випадок трапився в селі Івачів Горішній Тернопільського району.

Як повідомляє TV-4, двоє чоловіків поплили рибалити на ставок за 50 метрів від берега. Але в якийсь момент водний транспорт перекинувся. Одного чоловіка місцевим вдалося врятувати. Потерпілому в шоковому стані надали медичну допомогу. Іншого рибалку люди вже шукали разом з рятувальниками. На місці події розпочали пошукові роботи, які тривали два дні. Тіло загиблого врешті знайшли.