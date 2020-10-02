Світ

Діалог претендентів

“Ти дурень! – Сам ти дурень!”. Такий діалог доволі легко уявити в повсякденному житті. А ще, виявляється, саме в такому стилі можуть відбуватися і теледебати претендентів на пост лідера наймогутнішої держави світу. Словесна дуель кандидатів у президенти вважаються у США останнім шансом змінити думку виборців у штатах, які ще не зробили свій вибір. Напередодні них виборчий штаб Д.Трампа не раз заявляв, що його суперник Дж. Байден страждає на старече слабоумство і вимагав від нього пройти перед дебатами тест на вживання наркотиків (щось знайоме з нашої електоральної кампанії). А ще – перевірити, чи не використовує Байден схований навушник для підказок під час дебатів. Від всіх перевірок кандидат від демократів відмовився, за образливими епітетами в кишеню теж не ліз і назвав чинного господаря Білого дому “брехуном”, “клоуном” і “найгіршим президентом за всю історію Америки”. Які з усіх цих аргументів виявляться більш переконливими – стане зрозумілим 3 листопада, коли американці робитимуть свій вибір.

Забудькуватий Джеймс Бонд

Британські спецслужби нерідко ставлять в приклад іншим – ось, мовляв, як треба працювати. Можливо, частка заслуги в створенні цього іміджу належить літературно-кінематографічному Джеймсу Бонду? Все ж, думається, уславлений агент 007 не втнув би того, що зробив його реальний колега. Співробітник охорони міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Раабе усунений від служби після того, як залишив свій заряджений пістолет в літаку. Охоронець супроводжував Раабе під час робочого візиту до Вашингтона. Після повернення напівавтоматичний пістолет Glock 19 в кобурі був виявлений технічним працівником на сидінні в салоні літака американської авіакомпанії United Airlines в лондонському аеропорту.”Ми ставимося до цього питання дуже серйозно, триває внутрішнє розслідування обставин інциденту”, – заявив представник столичної поліції.

Україна

Трагічний людський фактор

Авіакатастрофи трапляються рідше, ніж ДТП, і резонанс від них значно сильніший. Минулої нещасливої п’ятниці в Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав і одразу загорівся військовий літак АН-26. За інформацією СБУ, командир екіпажу перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку. На борту повітряного судна перебували члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. Майже всіх їх тепер доведеться ідентифікувати за результатами експертизи ДНК. “Майже” – тому що до одного з учасників трагічного польоту доля, фатум чи вищі небесні сили виявили милосердя. Йому вдалося вціліти, оскільки він перебував у частині літака, куди не зміг дістатися вогонь. Серед версій катастрофи переважають ті, що пов’язані з сумнозвісним людським фактором: неналежне виконання обов’язків екіпажем чи іншими службовими особами, неналежна підготовка літака до польоту…

До благоденства чекати недовго?

Чи можна уявити хоча б одного керівника уряду, який, характеризуючи стан справ і перспективи країни, сказав би приблизно таке: “Все, шановні співгромадяни, нам скоро “гаплик”, так що скуповуйте в магазинах крупи, сіль, сірники і ховайте, щоб не вкрали”? Навряд – кожен з них намагається довести, що за його правління стан справ суттєво поліпшився і що повного і всезагального благоденства чекати залишилося недовго. Ось і прем’єр Денис Шмигаль заявив, що держбюджет на 2021 рік – це бюджет можливостей і для держави, і для людей, і для бізнесу. А 4,6% – абсолютно реальний прогноз росту ВВП. “Він дає можливості для малого й середнього бізнесу, для промисловості, для розвитку економіки, для людей, які потребують бюджетної допомоги. Це можливості для подальшого розвитку медицини, освіти, збільшення заробітних плат”, – зазначив глава уряду. Також він додав, що в бюджеті закладені кошти на підвищення мінімальної заробітної плати. “Це простимулює економіку в непрості часи, коли попит в Україні падав протягом другого кварталу”, – розповів прем’єр і додав, що в третьому кварталі попит вже почав відновлюватися.

Коли завершиться пандемія

Пригадується, в березні-квітні доводилося чути й читати оптимістичні прогнози стосовно COVID-19. Мовляв, добряче пригріє сонечко – і ота клята інфекція зникне. Чи хоча б значно зменшить свою активність. Тепер же дехто, зокрема знаний лікар Євген Комаровський, визнає, що помилявся у своїх оцінках. “Я був упевнений, що все це скінчиться до 1 травня, а якщо не пощастить, то до 1 червня. Всі наші надії на ультрафіолет і відкрите повітря не спрацювали. Ми недооцінили можливість вірусу залишатися у повітрі”, – сказав медик. Нині ж Є. Комаровський вважає, що пандемія коронавірусу, можливо, завершиться до кінця 2022 року. “Якщо буде вакцина – все закінчиться до кінця 2022 року, якщо її не буде – то, скоріше за все, теж до кінця 2022 року”, – передбачає відомий педіатр. На його думку, карантинні обмеження нездатні що-небудь кардинально змінити. І що відсоток заражень буде зростати, поки у 40% населення не виробляться антитіла до вірусу…

Тернопілля

Нас стало менше

Не найбільш втішна новина для мешканців нашого благословенного краю: нас у ньому за пів року стало менше. На 3816 людей. Це не підла інсинуація ворогів і противників реформ, розповіді про які подеколи здатні викликати легку нудоту, а дані Головного управління статистики області. Хто знає, можливо, цей процес якось пов’язаний з екстраординарними вчинками, до яких останнім часом вдаються жителі Тернопілля? У одному з районних центрів зайнятості кандидат у пенсіонери, довідавшись, що до необхідного стажу роботи йому не вистачило кількох місяців, не знайшов нічого кращого як тут таки, в приміщенні центру підпалити себе. На відміну від трудового стажу бідолахи, обпеченою виявилася цілком достатня поверхня його шкіри – 50%. У цьому випадку, попри всю його відверту демонстративність (і дурість), хоча б простежується причинно-наслідковий зв’язок. Його, однак, трохи важкувато виявити в діянні новоявленого нудиста з Почаєва, котрий просто перед міськрадою роздягнувся догола. Можливо, закликав місцеву владу послуговуватися в своїй діяльності лише голою правдою і більше нічим? Незайва, слід сказати, ідея. І не лише для Почаєва…

Ігор Дуда