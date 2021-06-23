Вода помилок не пробачає, про це свідчать цифри безжальної статистики: з початку 2021 року на водоймах Тернопільської області вже загинули 10 людей, з них двоє неповнолітніх.

Відлік життів, забраних водою, було продовжено 22 червня. Цього дня о 20:23 у ставі в селі Людвище Шумської територіальної громади Кременецького району під час купання втопився місцевий житель, громадянин 1959 року народження. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

На місце події залучалися черговий караул 16 ДПРЧ 5 ДПРЗ Головного управління та бригада екстреної медичної допомоги.