Трагедія на Тернопільщині: від чадного газу загинули двоє людей
02/01/2019 0
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Нещастя трапилося 30 грудня у селі Нагірняка Чортківського району. Від отруєння чадним газом померли двоє чоловіків 41 та 58 років.
Тіла загиблих виявила сестра молодшого із загиблих.Жінка близько 7 ранку навідалася до будинку брата і виявила родича та його знайомого без ознак життя. Обоє чоловіків ніде не працювали, зловживали спиртним.
За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом через паління у ліжку. Правоохоронці припускають, що один із потерпілих палив, недопалок випав та спричинив тління постільної білизни. Чоловіки заснули і задихнулися чадним газом.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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