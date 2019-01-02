Трагедія на Тернопільщині: від чадного газу загинули двоє людей

02/01/2019 0
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Нещастя трапилося 30 грудня у селі Нагірняка Чортківського району.  Від отруєння чадним газом померли двоє чоловіків 41 та 58 років.

Тіла загиблих виявила сестра молодшого із загиблих.Жінка близько 7 ранку навідалася до будинку брата і виявила родича та його знайомого без ознак життя. Обоє чоловіків ніде не працювали, зловживали спиртним.

За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом через паління у ліжку. Правоохоронці припускають, що один із потерпілих палив, недопалок випав та спричинив тління постільної білизни. Чоловіки заснули і задихнулися чадним газом.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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