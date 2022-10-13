Трагедія на Тернопільщині: у власному будинку загинув чоловік, котрий не міг ходити. ФОТО

Нещасний випадок з летальними наслідками зареєстрували працівники відділення поліції №2 Бучача. У власному помешканні в пожежі загинув чоловік.

Повідомлення про пожежу та смерть господаря правоохоронцям повідомив диспетчер місцевої пожежної частини. За словами дружини загиблого, чоловік хворів і не ходив. Ночував у літній кухні, а вона в будинку. Близько опівночі пенсіонерка прокинулася й побачила полум’я. Жінка одразу викликала пожежників.

Вогонь рятувальники загасили, але врятувати чоловіка не вдалося. Він загинув у пожежі. Попередня причина займання – замикання обігрівача.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.