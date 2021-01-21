Двоє людей загинули у пожежі в одноповерховому житловому приміщенні на Теребовлянщині. Рятувальники боролися з вогнем протягом години.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15.22. Як повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, у селі Підгора Теребовлянського району зайнявся одноповерховий приватний житловий будинок.

«Через значне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час гасіння пожежі виявили тіла загиблих громадян, 1953 та 1956 років народження. Також вогонь знищив речі домашнього вжитку, перекриття та покриття будівлі на площі 40 м.кв. О 15:40 пожежу локалізували, а о 16:30 ліквідували. Для гасіння залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються».

За інформацією ДСНС, лише в січні в житловому секторі області сталося майже три десятки пожеж. Більшість з них пов’язані з нехтуванням правил безпеки під час опалення.