Трагедія на Тернопільщині: на згарищі знайшли мертвого чоловіка. ФОТО

31 травня до cлужби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу приватної одноповерхової господарської будівлі у с. Залісся Іване-Пустенської територіальної громади Чортківського району.

На місце пожежі направлено чергові караули 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Іване-Пусте.

На жаль, не обійшлося без жертв: на місці події вогнеборці виявили без ознак життя власника будівлі, 1960 року народження.

Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будівлі на площі 80 м кв., пошкоджено речі домашнього вжитку в кімнатах будівлі на площі 80 м кв, повідомляють у поліції.