Трагедія на Тернопільщині: на новорічному ранку померла дівчинка
30/12/2018 0
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Нещастя трапилося 28 грудня в одній із шкіл Бучацького району.
Як повідомляють у поліції, під час новорічного свята раптово знепритомніла 11-річна школярка. До приїзду швидкої її намагались привести до тями, але марно. Медики констатували смерть дитини.
За попередніми даними, причина смерті гостра серцева-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.
Інформація про дану подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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