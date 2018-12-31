Трагедія на Тернопільщині: на новорічному ранку померла дівчинка

30/12/2018 0
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Нещастя трапилося 28 грудня в одній із шкіл Бучацького району.

Як повідомляють у поліції, під час новорічного свята раптово знепритомніла 11-річна школярка. До приїзду швидкої її намагались привести до тями, але марно. Медики констатували смерть дитини.

За попередніми даними, причина смерті гостра серцева-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.

Інформація про дану подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

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