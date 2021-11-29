Трагедія на Тернопільщині: чоловік загинув у власному будинку

Побутовий нещасний випадок задокументували правоохоронці відділення поліції №1 (м. Борщів). Повідомлення про подію надійшло до поліцейських близько 27 листопада від родичів.

Працівники поліції з’ясували, що 55-річний житель Більче-Золотецької ОТГ спускався драбиною з горища та, втративши рівновагу, впав з висоти близько трьох метрів.

На жаль, травми голови від падіння виявилися несумісні з життям – потерпілий помер до приїзду медиків

Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Поліцейські встановлюють детальні обставини смерті чоловіка.