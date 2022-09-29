81 рік тому німецькі нацисти в урочищі Бабин Яр знищили єврейське населення Києва. Це стало символом Голокосту і нацистських злочинів загалом.

Сьогодні на Тернопільщині вшанували роковини від початку масових розстрілів. Біля пам’ятника жертвам Голокосту зібралися представники єврейської спільноти області, близькі та рідні тих, хто загинув та небайдужі. Усі звершили спільну молитву і поклали квіти до меморіалу.

«У моїй родині є люди, які зазнали тієї трагедії. Дуже боляче згадувати, але ми не маємо права забути. Адже там була частина нас. Сьогодні вкотре згадуємо жертв Голокосту, вшановуємо їхню пам’ять, молимося, аби це не повторилося знову. Сьогодні маємо нову біду – це злочинний режим Росії. Проте віримо, що перемога прийде скоро, адже світло перемагає», – каже тернополянка Галина Кравець.

Додамо, Інститут національної пам’яті повідомив, що близько трьох тисяч громадян України удостоєні Ізраїлем звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту.