Одна із найбільших аграрних подій України – День поля та саду, який щорічно організовує відомий аграрій та меценат, голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз, цього року не відбудеться у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Петро Гадз каже, карантинні обмеження внесли свої корективи у планування традиційного Дня поля та саду. Зваживши всі можливі ризики, колектив «Бучачагрохлібпрому» вирішив цього року не проводити свято.

– Щороку ми радо зустрічаємо кілька сотень гостей у Бучачі на Дні поля та саду. Завдяки такому масштабному святкуванню ділимося досвідом успішного господарювання з іншими, демонструємо виробничі потужності, а також налагоджуємо співпрацю. Однак, на жаль, цьогоріч нашу зустріч необхідно відтермінувати. Колектив «Бучачагрохлібпрому» оцінив усі ризики й прийняв нелегке, але обґрунтоване рішення. В умовах поширення коронавірусної інфекції ми не можемо проводити таку масштабну подію й залучати до активного спілкування сотні людей, наражаючи їх на небезпеку. Ми цінуємо та бережемо наших колег, партнерів, друзів, а тому з радістю зустрінемо їх у Бучачі, коли ця невидима загроза мине, – пояснив Петро Гадз.