Традиційної ходи випускників цього року у Тернополі не проводитимуть. Таке рішення прийняли на засіданні Ради оборони Тернопільщини.

– Нам часто задавали питання як проходитиме закінчення навчального року чи буде вручення атестатів та урочиста хода випускників – каже Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації. – Щороку звично випускники проходили центральними вулицями Тернополя, подібні заходи відбувалися й в інших населених пунктах області. Та цього року військові нам категорично заборонили такий захід проводити. Святкової ходи не буде. Атестати будуть вручати у навчальних закладах випускникам 9 та 11 класів без пафосу і ходіння по вулиці.

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