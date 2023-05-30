Загальноміського святкування та ходи випускників у Тернополі цьогоріч не буде.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Чи проводити випускні вечори у школах, прийматимуть рішення директори з батьківським комітетом.

«Загальноміського святкування та ходи випускників у Тернополі цього року не буде. Ми в свою чергу розуміємо важливість цього свята для кожного випускника, адже кожен з вас мріяв завершити свої спогади про шкільне життя саме святковою метушнею, врученням на великій сцені та зустріти сонце біля Тернопільського ставу. Проте війна триває тут і зараз і найбільшим пріоритетом для нас це є безпека жителів громади. Чи проводити випускні у школах приймають рішення директори спільно з батьківським комітетом. Частина шкіл це будуть робити в школах, частина їдуть на екскурсії, частина приймають інші рішення, обов’язково з дотриманням безпеки. Ми повинні піклуватися тут, у Тернополі, один про одного та продовжувати бути надійним тилом для наших захисників», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, навчальний рік в одинадцятикласників завершується 31 травня.