Традиційна Хресна дорога, яка проходила центральними вулицями Тернополя, цьогоріч відбудеться у режимі онлайн.

Про це повідомили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії.

Долучитися до спільної молитви зможуть усі бажаючі. Хресну дорогу очолить архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ кир Василій Семенюк. Її транслюватимуть місцеві телеканали, а також на ютуб-каналі Тернопільсько-Зборівської арихиєпархії.

– Тепер усі ми долаємо шлях Великого посту, – каже кир Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ. – Це є особливий час для кожного християнина, адже в цьому часі ми особливо задумуємося над нашим життям, маємо можливість вносити в нього зміни. Також приступаємо до святої тайни покаяння, яка омиває наше серце від гріхів. Традиційною кульмінацією Великого посту для нашої архиєпархії та митрополії багато років було спільне богослужіння, що об’єднувало всіх вірних нашої митрополії – Хресна дорога вулицями Тернополя. До неї долучалися десятки тисяч вірних у спільній молитві. На жаль, через випробування, що випали нам усім цього року та з огляду на ризики для здоров’я наших вірних ми не можемо її провести у традиційному форматі. Тому запрошуємо усіх приєднатися до онлайн-трансляції з Архикатедрального собору Тернополя, де в неділю, 18 квітня 20201 року Божого, тобто у п’яту неділю Великого посту, о 16.00 архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський пройде стації Хресної дороги в імені кожного вірного нашої архиєпархіальної спільноти. Трансляцію здійснюватимуть канали: «Живе телебачення», «TV-4», «Файне місто», «ІНТБ», «Тернопіль 1», «Суспільне.Тернопіль» та ютуб-канал Архикатедрального собору. Ласкаво запрошуємо усіх приєднатися до цієї Хресної дороги.