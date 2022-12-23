Трьох пішоходів збили автомобілі на Тернопільщині: один з них у реанімації

Пішоходи й водії автомобілів часто забувають, що на дорозі потрібно поводитися обережно та уважно всім учасникам дорожнього руху.

У четвер, 22 грудня, працівники поліції на автошляхах Тернополя та області зареєстрували три ДТП з потерпілими. Усі травмовані – це пішоходи.

В обласному центрі на вулиці Клінічна о 15:30 водій автомобіля Volkswagen Caddy, здійснюючи маневр повороту, на нерегульованому пішохідному переході збив жителя обласного центру, 1954 року народження. Чоловіка доправили до лікарні із забоями.

Ще один пішохід – 20-річний уродженець Івано-Франківщини став жертвою автопригоди, яка трапилася у селі Смиківці. О 17:30 водій автомобіля Peugeot Partner на переході здійснив наїзд на чоловіка. Останньому надавали меддопомогу, але без госпіталізації.

Із забоями, травмами та іншими ушкодженнями до реанімаційного відділення потрапив ще один пішохід. Потерпілого на нерегульованому переході на вулиці Микулинецькій в Тернополі збив водій автомобіля Daewoo Nubira.

Працівники поліції розшукують очевидців даної автопригоди. Якщо ви проходили чи проїжджали повз місце, де трапилася автопригода або бачили сам момент нещастя, зателефонуйте за вказаними телефонами та повідомте деталі. Анонімність гарантується.

Телефони: (067)351-38-37, (096)197-68-38 або на лінію “102“.

У всіх водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.