Трьох підлітків спіймали під час спроби крадіжки з крамниці

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції трьом мешканцям обласного центру, яких затримали на «гарячому».

До правоохоронців надійшло звернення від працівника торговельного закладу. Чоловік повідомив, що охоронці магазину затримали групу неповнолітніх хлопців, які намагалися привласнити товар.

Поліцейські слідчо-оперативної групи, які виїжджали на місце події встановили, що зловмисники – тернополяни 2005, 2006 та 2010 років народження. Підозрювані хотіли пронести повз каси майна на суму близько 1000 гривень, однак завершити задумане їм завадили охоронці.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітніх.